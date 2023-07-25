DHL Group, Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri olan MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını (yüzde 100’ünü) satın almak üzere anlaşma imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - Dünya’nın en büyük lojistik gruplarından DHL, MNG Kargo'yu satın alıyor

Yapılan anlaşmanın Türkiye'nin hızla büyüyen e-ticaret ve kargo sektörlerine yeni bir ivme kazandıracağı kaydedildi.

DHL Group CEO'su Tobias Meyer, sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladıklarını ve 2025 DHL Grup Stratejisi’nde odaklanılan alan haline getirdiklerini söyledi. Meyer, e-ticaret sektöründeki ayak izlerini genişletmek için sürekli çalıştıklarını belirterek, "MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise, Türkiye'deki kargo hacmi, e-ticarette yakalanan çift haneli büyüme ile günden güne arttığına dikkati çekerek, sektörün en önemli oyuncularından biri olan DHL'nin Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında gerçekleştirdiği bu satın alma, ülkemizin potansiyeline olan inancını ve artan yatırım iştahını da gösterdiğini söyledi.

MNG Kargo olarak, DHL Group’un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak, tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirten MNG Kargo CEO’su Kağan Gündüz; ""Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir” dedi.