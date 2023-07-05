Diyarbakır merkezli Dicle Derneği, hayırseverlerin desteğiyle Adıyaman başta olmak üzere 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Depremde zarar gören illerden Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde de yardıma muhtaç aileler için kurban kesimi gerçekleştirdi. Bölgede insani yardım ve eğitim faaliyetleriyle çalışmalarını sürdüren Dicle Derneği gönüllüleri depremzede ailelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Dicle Derneği adına açıklama da bulunan Dernek Başkanı Abdullah Adem Güneş "Ülkemizin içinden geçtiği zor süreçlerden kaynaklı bölgede yardımlara ihtiyaç arttı. Bizde dernek olarak hayırseverlerimizin destekleriyle 7 ilde kurban kesimi gerçekleştirdik.

Çoğunluğu depremden etkilenen illerde olmak üzere önceden tespit ettiğimiz bin.500 ihtiyaç sahibi aileye ve Kur'an kurslarında okuyan 3.500 öğrenciye kurban etlerini ulaştırdık. Ayrıca Adıyaman'da 300 çocuğa şekerleme, uçurtma ve bayramlık hediye paketleri dağıttık." dedi. Bayram boyunca özveriyle sahada çalışan fedakar gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür eden Güneş, Dicle Derneği olarak bölgede insani yardım ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirtti.

Dicle Derneği depremin derinden etkilediği ihtiyaç sahibi ailelerin yanında durarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan şu anlamlı günlerde faaliyetleriyle örnek oldu. Kurban eti dağıtımı yapılan vatandaşlar sık sık dernek yönetimine, gönüllülerine ve destekçilerine teşekkür etti.