Aydın’ın Didim ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. Yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Didim Belediyesi ve Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı işbirliğiyle Çanakkale Sergisi açıldı.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleşen açılışa Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İyi Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, CHP Didim Belediye Meclis üyesi Kerim Küsmez, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Aydın Öztürk, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı.

Serginin açılış kurdelasını Başkan Atabay, gazi temsilcisi Aydın Öztürk ve çocuklarla birlikte kesti. Açılışın ardından sergi hakkında bilgiler veren Sergi sorumlusu Cengiz Taylan sosyal sorumluluk proje çerçevesinde sergide sergilenen tüm malzeme ve eşyaların Çanakkale savaşında kalma gerçek eserler olduğunu ifade ederek, sergiyi ülke genelinde okullarda öğrencilerle buluşturduklarını ifade etti.

Didimlileri sergiye davet eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “En başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o savaşta can veren, adı geçmiş geçmemiş tarih kitaplarında 15 yaşındaki gençlerden, 70 yaşındaki yaşlımıza kadar savaşan her insanımızı bütün milletimizi şehit oldu. Hiç kimsenin unutmaması lazım. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla DİGEM Sanat Akademisi’nde düzenlenen, birbirinden eşsiz materyallerin sergilendiği Çanakkale Sergimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Tüm vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret edebileceği Çanakkale Sergisi 18 - 21 tarihleri arasında açık olacak.

Serginin ardından DİGEM Çocuk Korosu ve DİGEM Çalgı Topluluğu eşliğinde Şehitleri anma programı düzenlendi. Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Belki tarihimizin bu çok önemli dönüm noktalarından yeterince bilgilenmemiş olabilirler ama onların bilgilenmemeleri onların suçu değil bizim eksikliğimizdir. Bunu bu şekilde kabul edip, bu eksikliğimizi ortadan kaldırmak için biz velilere, ebeveynlere düşen her türlü görevi yapmak mecburiyetindeyiz. Onların bu genç yaşta yaşadıkları şehadetin bedelini biz bugün ülkemizi, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ancak ve ancak muhasır medeniyetler seviyesine çıkarabilirsek öderiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik DİGEM Çocuk Korosu ve DİGEM Çalgı Topluluğu’nun seslendirdiği şarkılarla son buldu.