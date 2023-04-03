Didim Belediyesi kadrolu personeli maaşları hakkında uzun süren görüşmeler sonrasında DISK ile sözleşme imzaladı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Daha önce DİSK Muğla Bölge temsilcileri ile görüşme sürdürülürken Aydın'da Şube açılmasıyla Aydın Temsilcisi Sibel Özhan ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay arasında imzalanan sözleşmede kadrolu personele yüzde 65 zam verildi.

Başkan Atabay, sözleşmeler konusunda çok farklılıklar olduğunu belirterek, bunlarla ilgili genel idare tarafından bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.