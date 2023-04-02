Aydın'da Didim Belediyesi'nin saldırıya uğrayan eski personeli olayın nasıl ve neden gerçekleştiğini anlattı.Kemal ETLEÇ / AYDIN (İGFA) - Alınan bilgiye göre 30 Mart 2023 akşamı Didim Belediyesi eski personellerinden Mehmet Merdan işten çıkıp eve gitmek üzereyken Yeni Mahalle Kurtuluş Caddesi üzerinde, M.Ç ve yanındaki bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan Mehmet Merdan’a ulaşarak olayın nasıl ve neden gerçekleştiğini sorduk.

Merdan yaptığı açıklamada; 2018'den 2022 yılı Haziran ayına kadar Didim Belediyesi’nde genel alan sorumlusu olarak çalıştığını belirterek, "En son olarak da saha kontrol sorumlusu olarak çalıştım.2019 dan itibaren 2,5 yıl kadar ilaçlama ekiplerinin ekip şefi olarak görev yaptım. Ancak 2022 ilaçlama ihalesine girmeden önce gördüğüm usulsüzlükler üzerine bu birimde çalışmak istemediğimi, işin ihaleye verilmeden sadece Didim Belediyesi bünyesinde yapılması gerektiğini ve daha uygun maliyetle yapılabileceğini belirttim. 2022 yılı ortalarında işten çıkartıldım. Gerekçeleri sadece bu ihale sürecine müdahil olmamdan dolayıydı. Ellerinde herhangi bir şey yoktur. Zaten alnım ak, başım da dik. O nedenle bu açıklamayı gönül rahatlığı ile yapıyorum" dedi.

Bu yıl 15 Mart 2023 tarihinde yapılan ihaleyi şikâyet ettiğini anlatan Merdan, "Akabinde Emniyet Müdürlüğü'nde de ifade verdim. Hemen sonrasında evimin önünde eşim ile birlikte darp olayına maruz kaldık. Eşim ve ben şikâyetçiyiz. Tüm olayımız bu şekildedir. Şu anda bütün işlemler adli süreçtedir. Devamını kolluk kuvvetleri ve yargının yetkili mercileri aracılığı ile takip ediyoruz" dedi.