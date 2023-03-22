BAL 9. Grupta hafta için mesaisinde Didim Belediyespor evinde Çiğli Belediyespor’u ağırladı. Didim Atatürk stadında güzel havada oynanan maçı Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim Belediyespor kulüp başkanı Murat Küçüker izlerken güzel havada oynanan maçı Didimli sporseverlerde takip etti.

Maçtan dakikalar:

Maçın henüz 30 saniyesinde Didim Belediyespor Baran’ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı. Topun başına Didim Belediyespor’dan Kaptan Berkay geçti. Berkay’ın vuruşunu kalevi Ahmet kurtardı.

6. dakikada Didim belediyespor defasının hatasından yararlanan Eray topu kaleci Sercan’ın yanında ağlara gönderdi (0-1) İlk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

60. dakikada Didim Belediyespor’lu Muhammed’in ceza sahasında yaptığı ortada Okan kafayla çevirdi. Çiğli belediyespor’da Oğuzhan topa elle dokununca hakem bir kez daha penaltı gösterdi. Topun başına bir kez daha Kaptan Berkay geçti. Berkay bu kez kaleci Ahmet ile topu farklı köşelere gönderdi ve skora denge getirdi. (1-1)

85. dakikada Çiğli Belediyespor atağında ceza sahasına gönderilen topa karanbolde vuran Eray kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı.

90+1. Dakikada Didim Belediyespor atağında Çiğli defansı topu uzaklaştıramadı. Önüne düşen topa sert vuran Baran skoru 2-2 yaptı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca iki takım sahada bir puanla ayrıldı.