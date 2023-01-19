Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim’e yatırımlarını sürdürüyor

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, göreve geldiği günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte uyum içerisinde koordineli bir şekilde çalışmaları sonucunda Didim’e önemli altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleşmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında yürütülen Akbük altyapı çalışmaları kapsamında Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde kanalizasyon çalışmalarına başlandı.

ASKİ’den dev bir yatırım daha

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Akbük’de Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerine kanalizasyon altyapı çalışmaları başlattı. Didim’de iki büyük mahallede başlatılan kanalizasyon altyapı çalışmalarına yaklaşık 144 milyon liralık kaynak ayrıldı. Fevzipaşa ve Denizköy mahallelerinde toplam 57 bin 500 metrelik kanalizasyon, terfi ve iletim hattı yapılacak, dört adet de terfi merkezi inşa edilirken, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. Kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmalarla birlikte Akbük kanalizasyon sistemi devreye alınacak.

Başkan Atabay, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tertemiz bir Akbük kazandıracağız

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzipaşa ve Denizköy Mahallelerinde altyapı kanalizasyon çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından iki büyük mahallemizde yapılan dev altyapı yatırımlarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Buradan Özlem Başkanımıza ve emeği geçen herkese Didim halkı adına teşekkür ediyorum. Kanalizasyon çalışmalarının ardından Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştireceğimiz üst yapı çalışmalarıyla birlikte tertemiz bir Akbük kazandıracağız” ifadelerini kullandı.