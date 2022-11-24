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Başkan Atabay'dan Öğretmenlere hediye
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçe genelinde bulunan okulları gezerek 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle eğitimcilere hediyeler dağıttı.
Didim 24.11.2022, 22:01
Çalışmaları ve projeleri ile ilçede yaşayan çocukların eğitimine desteklerini sürdüren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede bulunan okulları ziyaret etti. Başkan Atabay'a Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci de eşlik etti.
Öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Atabay, eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediyelerini verdi. Öğrenciler ile de sohbet eden Başkan Atabay, okullarda hatıra fotoğrafı çektirdi.
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