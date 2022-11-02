Başkan Atabay'dan suç duyurusu

Göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü sosyal belediyecilik politikası ile adından tüm Türkiye'de söz ettiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın ve Didim Belediyesi'nin başarılı çalışmaları bazı medya kuruluşları tarafından yalan ve iftira niteliği taşıyan haberler ile hedef alınmaya devam ediliyor.

Son olarak Sabah Gazetesi ve A Haber tarafından Didim Belediyesi ve şahsı hakkında yayınlanan yalan haberler nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay suç duyurusunda bulundu. Başkan Atabay, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Çalışmalarımız ve Didim'e değer katan politikalarımız maşasının kimin elinde olduğu herkesçe bilinen bazı kuruluşlar tarafından hedef alınmaya devam ediyor. Daha güzel bir Didim için sürdürdüğümüz hizmetlerimiz bazılarının gözüne batmış olacak ki medya aracılığı ile işlerimize engel olmaya çalışıyorlar. Herkes şunu bilmeli ki ne bizleri ne de Didimliler yıldıramayacaklar. Söz konusu basın organlarında çıkan haberler hakkında Didim Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunduk. Yüce Türk adaletinin bu yalan haberler hakkında doğru kararı vereceğinden adım gibi eminim. Bu gibi yayınlarla mücadele etmeyi sürdüreceğiz."