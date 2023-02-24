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Başkan Atabay Didim’e gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’da 7.8, 7,6 ve Hatay’da 6,4 şiddetinde gerçekleşen depremlerin ardından ilçemize gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Didim 24.02.2023, 13:46
Başkan Atabay Didim’e gelen depremzedeleri ziyaret etti.
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10 ilde büyük yıkıma yol açan depremden etkilenerek ilçemize gelen depremzedeleri Didim’de kaldıkları 5 otelde ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak depremzedelerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Depremin yaralarını birlikte saracaklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Deprem bölgelerinden ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızı konakladıkları otelde ziyaret ettik. Bu zorlu süreci beraber atlatacağız” ifade etti.

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