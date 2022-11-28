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Başkan Atabay Didimli gençler ile buluştu
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, düzenlenen etkinlikte Didimli gençler ile buluştu, sorularını yanıtladı.
Didim 28.11.2022, 13:59
Hayata geçirdiği projeler ile 7'den 70'e Didim'de yaşayan tüm vatandaşlara ulaşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, kentte bir ilke daha imza attı. Başkan Atabay, Didim'de yaşayan gençler ile düzenlenen etkinlikte buluştu.
Didim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda Didimli genç katıldı. İlçenin geleceğini şekillendirecek olan gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Atabay, fikir alışverişinde de bulundu. Etkinlikten gençlerin olduğu kadar kendisinin de büyük zevk aldığını söyleyen Başkan Atabay, buluşmayı her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.
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