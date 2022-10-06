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Başkan Atabay Kardeş Şehir Laubach'tan Gelen Misafirleri Karşıladı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim ile kardeş şehir olan Almanya'nın Laubach kentinden gelen heyeti karşıladı.

Didim 06.10.2022, 18:36 06.10.2022, 18:41
Başkan Atabay Kardeş Şehir Laubach'tan Gelen Misafirleri Karşıladı
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Sanatın ve kültürün kenti Didim, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Didim ile kardeş şehir olan Almanya'nın Laubach kentinden gelen heyet, Didim Belediyesi'ni ziyaret etti. Laubach Belediye Başkanı Matthias Meyer'in de aralarında bulunduğu heyetin Didim'de ki ilk ziyareti Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a oldu. Heyet ile görüşmeler gerçekleştiren Başkan Atabay, misafirlerine hoşgeldin diyerek Didim hakkında bilgiler verdi. Laubach heyeti, 5 gün boyunca Didim'de çeşitli ziyaretlerde bulunarak etkinliklere katılacak.

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