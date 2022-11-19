Didim Belediyesi üretiyor, kazanan vatandaş oluyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda tarımsal kalkınma hareketi başlatan Didim Belediyesi'nin dikimini yaptığı bir mamülde daha hasat dönemi başladı.

Geçmişte Balat Mahallesi'nde bulunan 74 dönümlük araziye ekilen buğdayları Didimli vatandaşlara un olarak ücretsiz dağıtan, Akyeniköy Mahallesi'nde bulunan tarlada yetişen biber, domates, patlıcan, salatalık ve daha birçok sebzeyi yine Didimli vatandaşlara ikram eden Didim Belediyesi, ayçiçeklerin gerekli olgunluğa erişmesi sonrası hasata başladı. Hasadın tamamlanmasının ardından ayçiçekleri, yağ üretilerek vatandaşlara yine ücretsiz olarak ulaştıracak.

Hasat çalışmalarını kontrol etmek üzere tarlaya giden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimli vatandaşlar için yürüttükleri çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Başkan Atabay, "Didim Belediyesi olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda Türkiye genelinde bulunan CHP'li belediyelerce başlatılan tarımsal kalkınma atağının en başarılı örneklerinden birisini Didim'de verdiğimize inanıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan da destek alarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ekimini yaptığımız ayçiçeklerinde hasata başladık. Bu mamülümüzü de yine kendi bünyemizde bulunan imkanlar ile yağ olarak hazırlayarak vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştıracağız, böylece Didimli vatandaşların mutfak masraflarına bir nebze de olsa katkı sunacağız. Didim için çalışmaya, Didimliler için üretmeye devam edeceğiz" dedi