Didim Belediyesi Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan vatandaşların hakkını ve sağlığını korumak noktasında denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında, kent merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde, bozulmuş gıda tarihi geçmiş ürünler ve fiyat kontrollerinde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uygun olmayan marketler için yasal işlem başlattı.

Denetimlerin sıklıkla yapıldığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “İlçemizde halkımızın sağlığını korumak amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor. Halkımızın güvenli ve sağlıklı hizmet alabilmeleri için denetimlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.