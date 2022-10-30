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Didim'de 29 Ekim coşkuyla kutlandı
Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.
Didim 30.10.2022, 22:18
Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Kültür ve sanatın kendi Didim, Cumhuriyetin 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, fener alayı ile başladı. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı, Cumhuriyet Kent Meydanı'nda son buldu.
Didimliler Manuş Baba ile coştu. Fener alayının ardından ünlü sanatçı Manuş Baba sahne aldı. Didim Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konserde Didimliler gece boyunca eğlendi. Manuş Baba, sevilen şarkılarının yanı sıra marşları da seslendirdi.
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