Didim'de 29 Ekim Törenle kutlandı

Cumhuriyeti'nin 99'uncu yılı nedeniyle düzenlenen kutlamalar kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, kurum müdürleri, oda başkanları ve yöneticileri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolünce çelenk sunulması ile başlayan tören, konuşmalar ve 1 dakikalık saygı duruşunun ardından son buldu.