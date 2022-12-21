Didim gençlik merkezi etkinliklerin merkezi oldu

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren, Didim'i her geçen gün daha yaşanılabilir bir kent haline getiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın çalışmaları kente değer katmaya devam ediyor. Açılışı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katıldığı tören ile gerçekleştirilen, turizm sezonundan bu yana Didimlilere hizmet veren Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), kentte etkinliklerin yeni merkezi haline geldi. Kısa zamanda vatandaşların uğrak noktaları arasına giren DİGEM, günden güne genişleyen hizmet yelpazesi ile de adından söz ettiriyor.

Sanatın yeni adresi digem

Didim Gençlik Merkezi, açıldığı günden bu yana onlarca kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Didim’de yaşayan her yaştan vatandaşa yönelik düzenlenen etkinlikler arasında tiyatrolar, konserler, seminerler, edebi buluşmalar, sergiler ve sanatseverlere yönelik sayısız çalışma yer aldı. 7'den 70'e tüm vatandaşlar için düzenlenenler etkinlikler ilgiyle karşılandı.

Başkan Atabay Didimlilerle Digem'de buluştu

Yürüttüğü sosyal belediyecilik politikaları kapsamında vatandaşlar ile sık sık bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didimlilerle DİGEM'de buluştu. Vatandaşlar ile Didim'i konuşan, fikir alışverişi yapan ve sorun ile talepleri dinleyen Başkan Atabay'ın gerçekleştirdiği buluşmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.