Didim’de moloz temizleme çalışması yapıldı

Gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, kentte boş alanlara atılan molozları temizleme çalışmaları başlattı. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 75. Yıl Sanayi Sitesi ve Dolunay Caddesi üzerinde boş araziye atılan molozlar temizlenmeye başladı. Didim Belediyesi’ne ait iş makineleri ve kepçeler yardımıyla toplanan tonlarca atık moloz kamyonlara yüklenerek katı atık depolama merkezine gönderildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimiz genelinde temizlik ve hijyen konusunda çalışmalarımızı taviz vermeden sürdürüyoruz. İlçemizde sağlıksız ve kötü bir görünüme sebep olan molozlarımızı kaldırmak için çalışma başlattık. Çalışma kapsamında 75. Yıl Sanayi sitesi ve Dolunay caddesi üzerinde boş araziye atılan molozları iş makineleri ve kepçeler yardımı ile toplayıp kamyonlara yükleyerek katı atık depolama merkezine gönderiyoruz. Çalışmalarımız ilerleyen günlerde de devam edecektir.” ifadelerini kullandı.