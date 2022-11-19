Didimli çocuklar tatili doyasıya eğlenerek geçiriyor

Kültür ve sanatın kenti Didim, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ile buluşmaya devam ediyor. Okulların tatile girmesinin ardından Didimli çocuklara tatil hediyesi vermek isteyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, bir tiyatro gösterisini daha öğrencilerle buluşturdu. Didim Gençlik Akademisi tarafından Didim Gençlik Merkezi'nde (DİGEM) düzenlenen "Sevgi Tohumları" isimli tiyatro gösterisini onlarca çocuk izledi. Çocukların kahkaha tufanına tutulduğu gösteri sonrası veliler, eğitirken güldüren etkinlikler nedeniyle Başkan Atabay'a teşekkür etti.