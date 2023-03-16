Aydın’ın Didim ilçesinde balık tutmaya giden vatandaşlar misina ipleri neticesinde ölen ve nesli tükenmekte olan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölüsü buldu.

Edinilen bilgiye göre, Didim Altınkum mahallesi Zonguldaklılar sitesi bölgesine olta atan iki vatandaş, kıyıda ölmüş halde Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının misina iplerine dolandığı görülürken, kaplumbağanın ölüm nedeni ise öğrenilemedi. Duyarlı vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, son yıllarda giderek artan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yaşam alanları ve ölüm nedenleriyle ilgili olarak çalışmaları sürdürülüyor.