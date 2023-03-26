Aydın’ın Didim ilçesinde üzerindeki uyuşturucu madde ile yakalanan şoför, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta sürücü olarak yolculuk yapan şüphelinin üzerinde yapılan aramada üzerinde 22,5 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca sağlık kurumuna sevk edilen sürücünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Ehliyeti 5 yıl geri alınarak 9 bin 400 TL idari para ceza uygulanan ve gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.