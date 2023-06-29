Aydın'ın Didim ilçesi özellikle yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi.Rehber Gazete/ DİDİM (AYDIN İGFA)

günlük Bayram tatilinin başlamasıyla tatil beldelerini yoğunluk artarken Aydın'ın Didim ilçesi de nasibi aldı. Son verilere göre 27 Haziran saat 17.00 itibariyle Didim’e resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde araç giriş yaptığı öğrenildi.

Didim Emniyet Müdürlüğü birimleri bayram tatili boyunca Didim’e tatile gelenlerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmeleri için her çabayı gösterdiklerini söyledi.

Ekipler sadece uygulama noktalarında değil ilçenin her köşesinde ve sahil boyunca devamlı devriye görevi yaptıklarını huzuru bozanlara karşı her türlü önlemi aldıklarını söyledi.