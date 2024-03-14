Dijital Avrupa Programı kapsamında; Bulut, Veri ve Yapay Zekâ, İleri Dijital Beceriler, Teknoloji̇leri̇n En İyi̇ Şeki̇lde Kullanımının Hızlandırılması başlıkları altında açılan toplam 22 yeni hibe çağrısına başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 yeni hibe çağrısını duyurdu.

Dijital Avrupa Programı, stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve bu alandaki teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan Avrupa Birliği'nin (AB) 2027 yılına kadar uygulayacağı bir finansman programı niteliği taşıyor.

Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2024

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