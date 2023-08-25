Dijital bankacılık kullananların sayısı geçen yılın ilk 7 ayına göre, yüzde 60 arttı.İSTANBUL (İGFA) - Gelişen teknolojiyle günün her saati her yerden bankacılık işlemleri de online olarak yapılabiliyor.

İnternet bankacılığıyla birlikte mesai süresi içerisinde şubeye gitmeye gerek kalmadan pek çok işlem gerçekleştirilebiliyor.

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre dijital bankacılık kullananların sayısı geçen yılın ilk yedi ayına göre, yüzde 60 arttı. Türkiye Bankalar Birliği’nin ‘Uzaktan Müşteri Edinimi’ raporuna göre, Türkiye’de 104 milyon kişi dijital bankacılık müşterisi.

Birçok banka ilk kez müşterisi olacak kişilere faizsiz nakit avans ya da kredi imkanı sunuyor. Her bankanın şartları ve verdikleri miktar değişkenlik gösteriyor.

İlk defa banka müşterisi olacak bireyler, bankaya gitmeden görüntülü görüşme ile banka müşterisi olabiliyor. Mobil uygulama üzerinden başvuran müşteriler, başvurunun onaylanmasının ve hesabın açılmasının ardından bu imkandan yararlanabiliyorlar. Mobil uygulama üzerinden ya da banka ATM’lerinden taksitli nakit avans ya da kredilerini kullanılabiliyorlar. Ödemeler 3, 6 ya da 12 ay gibi vadelerle yapılabiliyor.

ŞUBEYE GİTMEDEN NASIL MÜŞTERİ OLUNUR

Banka müşterisi olmak için şubeye gitmeye gerek olmadan online başvuru yapılabiliyor. Esasları Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen digital onboarding (DOB) ile tüketiciler mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla banka müşterisi olabiliyor. Müşteri olunmasının ardından da nakit avans ya da kredi başvurusu yapılabiliyor.

DİJİTAL BANKACILIĞIN AVANTAJLARI

Dijital bankacılık şubeye gitmeye gerek kalmadan pek çok işlemi yapabilmenize imkan tanıyor. Banka müşterisi olmak için gerekli işlemleri de kolaylaştırıyor. Finansal teknoloji gelişiminin bir örneği olan digital onboarding ile sayfalarca sözleşme okuma ve defalarca ıslak imza atma gibi zorunluluklar ortadan kalkıyor. Banka müşterisi olmak isteyenler şube gitmeden görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabiliyor. Online banka hesabı açmanın en temel avantajı, birçok şartı ve evrak gerekliliğini ortadan kaldırması.

Dijital bankacılık müşterisi olmanın avantajlarıyla ilgili bilgi veren tasarruf uzmanı Çağada Kırım, "Elektrik piyasasında dijitalleşme ve dijital tedarikçi değişikliğine encazip olarak biz öncülük ettik. Oradan aldığımız tecrübeyi hızla büyüyen bankacılık sektörüne aktaracağız. Dijital bankacılığa ilgi artıyor. Her ay ortalama 500 bin kişi, dijital kanallardan bankaların müşterisi olma seçeneğini tercih ediyor. Piyasa çok büyük ama tecrübemizle piyasayı daha da geliştireceğiz. Yakın zamanda dijital bankacılık, fiziken yapılan işlemlerin önüne geçecektir.” değerlendirmesinde bulundu.