Sektörde 1 milyondan fazla nitelikli istihdam açığı bulunan dijital pazarlamaya yeni profesyoneller kazandırmak amacıyla Dijital Pazarlama Okulu, Dijital Çaylak projesi ile onlarca kişiye kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Son yılların trend mesleklerinin bulunduğu dijital pazarlama sektöründe nitelikli istihdam sorunu, büyümenin en büyük engeli olarak görülüyor. Sektörün devlet üniversitelerinde okulu veya bölümü olmaması bu mesleklere sahip olmak isteyenleri çıkmaza sürüklüyor.

Projenin eğitim, staj ve istihdam aşamalarından oluştuğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, en önemli sorununa çözüm bulmak adına MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu olarak kurumlarımızı tek bir çatıda toplayarak, Dijital Çaylak projesini geliştirdiklerini anlattı.

"Dijital Çaylak ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkanı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz" diyen Kaplan, "Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler. Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor. Eğitim ve staj toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor. Projeyi gelen taleplere göre yılda 2 defa başlatıyoruz. Gelen taleplerden oldukça memnunuz. Başvurularımız devam ediyor, 1 Kasım 2024 tarihine kadar başvuruları değerlendireceğiz" diye konuştu.