İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde dijital dönüşümün fırsatlar sunduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - İletişim Yazılım tarafından düzenlenen ve endüstri liderlerini, uzmanları ve akademisyenleri bir araya getirerek dijital dönüşümün fabrikalar üzerindeki etkisini ele alan etkinlikte, yeni teknolojilerin, otomasyonun, veri analitiğinin ve yapay zekanın fabrika operasyonlarına nasıl entegre edildiği konuşuldu.

Etkinlikte, uzmanların sunumları, tartışmalar ve kendi fabrikalarında dijital dönüşüm uygulamalarını aktaran profesyoneller de yer aldı.

İletişim Yazılım tarafından Almira Otel’de düzenlenen, “Geleceğin Fabrikalarında Dijital Teknolojiler ve Endüstri 4.0 Uygulamaları” başlıklı etkinliğinde konuşan İletişim Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu, "Geleceğin fabrikaları dijital dönüşümün getirdiği belirsizliklerle karşı karşıya kalırken, aynı zamanda büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu konferans, sektör profesyonellerine ve karar vericilere, bu belirsizliklerle başa çıkmak ve fırsatları değerlendirmek için gerekli bilgi ve görüşleri sağlamayı amaçlamıştı. Ayrıca, fabrikaların dijital dönüşüm yolculuğunda başarıya ulaşmaları için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini paylaşarak katılımcılara ilham vermeyi de hedefliyoruz" diye konuştu.

Etkinlik boyunca, fabrika yönetimi sistemleri (MES) ve iş süreçleri yönetimi (BPM) gibi temel konular ele alınırken, dijital dönüşümün başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için stratejik yaklaşımlar, teknoloji entegrasyonu ve verimlilik artışı gibi konularda da pratik bilgiler sunuldu.

İletişim Yazılım’ın kendi tasarımı olan ve yenilikçi teknolojilerin sergilendiği model fabrika da fuar alanı da katılımcıların yoğun ilgisini çekti.