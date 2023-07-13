Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) de olduğu ABD’den Filipinler’e 130 dernek ve federasyon bir açık mektuba imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Amerikan Giyim ve Ayakkabı Derneği (AAFA) buradan yola çıkarak dünya genelinde giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara, dijital etiket sürecine geçiş sürecine katkı sunulması için bir çağrıda bulundu.

Söz konusu çağrıya aralarında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) de yer aldığı dünyanın dört bir yanından 130 dernek ve federasyon olumlu yanıt vererek, 11 Temmuz’da yayımlanan açık mektuba imza attı.

Tüketicilerin bilinçli satın alma kararları vermesi için etiketlerin büyük öneme sahip olduğunun vurgulandığı mektupta, diğer taraftan bu durumun artan etiket miktarı nedeniyle sektörlerin sürdürülebilir olma, izlenebilirliği artırma gibi döngüsel ekonomiyi destekleme çabalarının önünde engel oluşturduğu belirtildi.

Mektupta ayrıca AB dijital ürün pasaportu ile Singapur ve Avustralya’da kullanılan elektronik etiketleme sistemlerine değinilerek, daha sürdürülebilir ve ekonomik olan dijital etiketlerin kullanımı için yasal düzenlemelerin yapılması ve bu sürecin desteklenmesine yönelik beklenti vurgulandı.

TGSD’nin imzacıları arasında yer aldığı açık mektupta, dijital etiketlerin diğer avantajları ise şöyle sıralandı:

- Dijital etiketleme çözümleri tüketicilerin, satın almayı düşündükleri ürünler hakkında daha ayrıntılı ve doğru bilgilere erişmesini sağlayacak. Üstelik bu bilgiler etiketin fiziksel alanıyla sınırlı kalmayarak gerçek zamanlı olarak güncellenebilecek.

- Ürün bilgileri daha geniş bir tüketici kitlesine erişilebilir hale gelecek. Örneğin görme engelli bireyleri kapsayacak şekilde okuması daha kolay olacak ve farklı dillerde sunulabilecek.

- Mevcuttaki fazla miktarda etiketin dijitalleşmiş olarak tek bir etikete veya QR kodunu indirgenmesiyle birlikte tüketiciler satın aldıkları ürünün etiketini kesmekten cayacak. Bu da bilgilerin ürünün ömrü boyunca üzerinde kalmasını sağlayacak.

- Etiket bilgilerinin ürünün üzerinde olması bu ürünleri döngüsel ekonomide daha uzun süre yararlı ve değerli hale getirecek. İkinci el satış, onarma, kiralama, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm gibi yeni fırsatları ortaya çıkaracak.