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Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştirerek dünyada bir ilke imza atan Dijital Kurye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BBTK) tabi kuruluşlara sunduğu hizmetlerde, mevzuat değişikliklerine ek işlem yapmadan uyum imkânı sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) tabii olan kuruluşlar için, 26 Haziran 2021 tarihli ‘Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik’ ile uyumlu hizmetler sunarak, telekomünikasyon operatörleri ve internet hizmet sağlayıcıları gibi kurumları bir araya getiriyor. Platform mevzuat değişikliklerine, hiçbir ekstra işlem yapmalarına gerek kalmadan, uyum sağlama olanağı sunuyor.

Dijital Kurye Genel Müdür Yardımcısı Orçun Bingül, bahsi geçen yönetmeliğin, elektronik haberleşme sektöründe başvuruların elektronik ortamda yapılması durumunda kimlik doğrulama süreçlerinin nasıl olacağını detaylandırdığını söyledi. Bingül, “Yönetmeliğe göre e-Devlet Kapısı üzerinden güvenli girişler, standartlara uygun yakın alan iletişimi ve benzeri yöntemleri içeriyor. Dijital Kurye, bu yöntemlere tam uyum sağlayarak işlemlerin güvenli ve etkin şekilde yapılmasını sağlıyor” diye konuştu.

Dijital Kurye olarak, BTK'ya tabii kurumların müşterilerine daha iyi hizmet sunmasını hedeflediklerinin altını çizen Bingül, “Müşterilerimizin mevzuat uyumu için masraf ve iş gücü sarf etmelerine gerek kalmadan, operasyonel verimliliklerini artırıyoruz. Bugün Türkiye’nin üç büyük telekom operatörü ve 50'yi aşkın internet servis sağlayıcısı ile iş birliğimiz var. Bu iş birlikleri bu alandaki liderliğimizi pekiştiriyor” dedi.

SAHTECİLİK VE DOLANDIRICILIK RİSKİNİ AZALTIYOR

Dijital Kurye’nin yönetmelikle uyumlu olarak, elektronik ortamda kimlik doğrulama süreçlerini basit ve etkin hale getirdiğini vurgulayan Orçun Bingül, müşterilerine sahtecilik ve dolandırıcılık risklerini azaltarak, işlemleri daha hızlı ve hatasız yönetme imkânı sunduklarını, bunun da müşteri memnuniyetini doğrudan artırırken, sektördeki kurumların rekabet gücünü yükselttiğini söyledi.

KAPIDA ÇAPRAZ SATIŞ İMKÂNI SUNUYOR

Bugün Dijital Kurye’nin sunduğu uçtan uca şifreleme ve gelişmiş kimlik doğrulama teknikleriyle müşteri verilerinin korunmasını ve sahtecilik girişimlerini önleyerek, sektördeki güvenlik standartlarını yükselttiğini kaydeden Bingül, "Dijital Kurye olarak yeni iş kollarımızı geliştirme için anlaşmalar yapıyoruz. Sektörde yeni ticaret yöntemleri ve kapıda çapraz satış gibi yenilikçi çalışmalarımızla hizmet sunumumuzu modernize ederek müşterilerimizin gelirini artırıyoruz. Tüm süreçlerin sonunda kapıda aktivasyon gerçekleştiriyoruz, bu sayede müşterilerimizin back office maliyeti de sıfıra iniyor. Mevzuata tam uyumlu çözümlerimizle, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza sürekli artan değer katmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.