Abdullah Cansu tarafından Düsseldorf’ta kurulan ve 2021 yılında faaliyetlerine start veren dijital lojistik girişimi Hubtic, tohum yatırım turunda 1,3 milyon dolar yatırım aldı. Hubtic, özellikle Avrupa’daki uluslararası taşıma operasyonlarını genişletmeyi planlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası taşımacılık hizmetlerine geliştirdiği dijital çözümlerle değer katan Hubtic, tohum yatırım turunu tamamladı.

Yatırım turuna, Avrupa’nın en büyük tedarik zinciri operasyonu ve satın alma danışmanlık şirketlerinden KloepfelConsulting’in kurucularının aile ofisi, Bilişim Vadisi GSYF, APY Venturesve melek yatırımcılar katıldı.

Yatırımdan aldıkları güçle Avrupa’daki taşımacılık ağlarını genişleteceklerini ifade eden Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, 2022 yılında gelirlerini Euro bazında bir önceki seneye göre 6 kat artırmayı başardıklarını belirterek, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Cansu, dinamik ve merkezine inovasyonu alan yeni nesil bir lojistik girişimi olduklarını vurguladı.

Satın alma danışmanlığı ve tedarik zinciri yönetiminde Avrupa’nın en büyük kuruluşlarından olan Kloepfel Consulting’in Kurucusu Efe Duran Sarıkaya da, yatırım süreciyle Türkiye ve Avrupa arasındaki ticari hacmin artışının bu alanda bir fırsat olduğunu gösterdiğini söyledi.