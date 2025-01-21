AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin YaymanTBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Netflix Türkiye yetkililerini dinledi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan komisyonda, Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili ile Netflix Türkiye Kıdemli İletişim Müdürü Özgür Artanç Savaş, sunum yaptı, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanı Yayman, toplantının açılışında, dijitalleşmenin hayatın tüm alanlarını kuşatan bir noktaya geldiğini belirtti. Milletvekili Yayman, komisyon olarak dijital telif konusundaki çalışmaların sonuna geldiklerini bildirerek, "Emek hırsızlığının önüne geçmek, gerçek gazetecileri koruyup, birtakım içerikleri alarak başkasının emeği üzerinden gazetecilik yapanları birbirinden ayırmak istiyoruz." dedi.

Bütün milletvekillerine Türkiye'nin her yerinden sanal bahis ve kumar siteleriyle ilgili her gün yüzlerce şikayet telefonu geldiğini belirten Yayman, "Artık bu konu gerçekten bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Aileler yok olmakta, dağılmaktadır ve kamu düzeni bozulmaktadır." ifadesini kullandı. Yayman, intihara varan birtakım olayların yaşandığını belirterek, bunların tekil değil, toplumu bir kanser hücresi olarak ele geçiren olumsuz gelişmeler olduğunu vurguladı.

Şans oyunları, bahis ve kolay para kazanma yollarının insanlara çok cazip geldiğine işaret eden Yayman, emek vermeden, çaba göstermeden kolay para kazanma anlayışının bir hastalık olarak topluma sirayet ettiği değerlendirmesinde bulundu. Yayman, ailelerin, devletin ve Meclis'in bu konuda inisiyatif almasını istedi.

NETFLİX: ÜYE SAYIMIZ TİCARİ SIR... BASININ OLMADIĞI NOKTADA PAYLAŞABİLİRİZ

TBMM'nin resmi internet sitesinde de yer alan komisyon görüşmelerinin detayında Netflix Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Netflix'in kreatif endüstrinin ekosisteminde olduğunu, bir platform değil, yayın hizmeti sunan bir şirket olduğunu söyledi. Mavili, dahil olduğu sektör açısından istihdam potansiyelinin yüksek olduğunu anlatarak, reel ekonominin geri kalan paydaşlarından daha hızlı büyüyen kreatif ekosistemde 2030'da istihdamın yüzde 3'ünün bu ekosistemden sağlanmasının beklendiğini aktardı.

Sektörlerinin bir şey ithal etmeden ihraç etme imkanı sunan bir sektör olduğuna dikkati çeken Mavili, "İthalat bağımlılığı olmayan ama hizmet ihracı olarak büyük bir kapasitesi olan bir sektörden bahsediyoruz." dedi. Türkiye'de RTÜK'ün lisansıyla faaliyet gösteren küresel bir eğlence şirketi olarak hizmet verdiklerini bildiren Mavili, içeriklerin editoryal kontrollerden geçtiği bilgisini paylaştı. Mavili, Türk dizi ve filmlerine dünyada en çok mecra ve erişim sağlayan şirket olduklarını savunarak, "Türk dizi ve filmleri Netflix'te yayımlanmaya başladığı gün, orijinal içeriklerimizin tamamı, aynı anda 190 ülkede kendine izleyici bulabiliyor." diye konuştu.

Türkiye'deki üye sayılarını "ticari sır" olduğu gerekçesiyle, basın önünde paylaşmak istemediklerini ifade eden Mavili, bu bilgiyi "basının olmadığı bir noktada" Komisyonla paylaşabileceklerini kaydetti.

Mavili, orijinal ve lisansladıkları ciddi sayıda Türk içeriği bulunduğunu belirterek, "Bunların izlenmesinden kaynaklı artık yurt dışında bir Türk içerik izleyicisi profili var." dedi.

Netflix Türkiye Kıdemli İletişim Müdürü Özgür Artanç Savaş da Türk dizilerinin izlendiği ülkeler arasında daha önce bilinenlerin yanı sıra ABD, Brezilya, Avustralya ve Avrupa ülkelerinin bulunduğunu ifade etti.