İnternet, mobil cihazlar, sosyal medya platformları... Her birisi günlük yaşantıda birçok kolaylaştırıcı rolü üstlenirken bu sırada yüz yüze iletişim sekteye uğradı.İSTANBUL (İGFA) - Uzman Klinik Psikolog Solin Çekin, toplumun her alanını etkileyen dijitalleşmenin yüz yüze iletişimde neden olduğu olumsuzluklara dair değerlendirmelerde bulundu.

DİJİTALLEŞME, YÜZ YÜZE İLETİŞİMDE YAŞANAN TEMASI ARKA PLANA ATIYOR

İnsanların artık daha çok dijital platformlarda iletişim kurduğuna, fiziki olarak bir araya gelme sürelerinin kısaldığına dikkat çeken Çekin, dijitalleşmenin yüz yüze iletişimde yaşanan teması arka plana attığına vurgu yaptı.

Kişilerin dijital mecralarda iletişim kurmasının olumlu gibi algılandığını ifade eden Çekin, bu platformlarda yüz yüze iletişimdeki kadar sağlıklı bir iletişimin sağlanamadığını belirterek “Özellikle sosyal medya kullanımı, insanların sanal ortamlarda ilişki kurma ve etkileşimde bulunma yükünü karşılayabilirken, gerçek hayattaki sosyal etkileşimi kısıtlayabilir. Bu da, yüz yüze iletişimdeki duygusal bağları ve derin ilişkileri azaltabilir.” dedi.

ÇATIŞMA VE YANLIŞ ANLAŞILMALARA NEDEN OLABİLİR

Dijital iletişimde beden dili, göz teması ve ses tonu gibi unsurların yüz yüze iletişimde olduğu kadar etkili kullanılamadığına vurgu yapan Çekin, “Bu durum, insanların sosyal olarak gelişmelerini engelleyebilir ve gerçek hayattaki iletişimi dağıtabilir. Ayrıca, dijital çevre iletişiminde bulunan insanlar arasındaki mesafeler ve anonimlik, kullanıcıların daha cesur veya saldırgan davranışlarına neden olabilir, çatışmalara ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ UNUTMAMAK İÇİN GERÇEK HAYATTAKİ SOSYAL ETKİLEŞİMLERE ODAKLANILMALI

Dijital görüşmelerin yüz yüze iletişimin yerini dolduramayacağını ve sınır çizilmesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Solin Çekin, “İnsanlar yüz yüze görüşmelerini unutmamak için belli bir disiplin kurmalıdır. Bilinçli bir şekilde zaman ayırarak, gerçek hayattaki sosyal etkileşimlere ve yüz yüze iletişime odaklanmalıdırlar. Dijital kullanım kısıtlamaları, zaman zaman dijital detoks yapmak ve gerçek hayatta kalma etkinliklerine aktif olarak katılmak, yüze yüz iletişimin önemini korumak yardımcı olabilir.” dedi.

Yakın ilişkilerde bulunulan kişilerle düzenli olarak yüz yüze görüşmeler planlamanın, duygusal bağları güçlendirip samimiyetin devam etmesine yardımcı olabileceğini belirten Çekin, “Dijitalleşme ile birlikte dijital görüşmelerin yaygınlaşması, yüz yüze iletişimin yerini tamamen almasına neden olmasın. Yüz yüze görüşmelerin sonuçları duygusal bağlar, derinlikli konuşmalar ve etkili iletişim, insanların hayatlarını önemli bir yerde tutmayı amaçlar.” dedi.