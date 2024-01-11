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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artış yaşandığını duyurarak, risk grubundaki insanların gribal enfeksiyonları ciddiye alması gerektiği konusunda uyarı yaptı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip, nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemde olunduğunu açıkladı.

Rahatsızlıklarının çoğunun virüs kaynaklı olduğunu, istirahat ve semptomatik tedaviyle iyileşildiğini belirten Bakan Koca, "Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır." diyerek vatandaşları uyardı.