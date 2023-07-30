2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren bir hafta boyunca halk arasında bilinen adıyla 'Afrika sıcakları' Eyyam-ı Bahur, ülke genelinde etkisini yeniden göstermeye başlayacak. Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam-ı Bahur ile Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri 40 derecenin üzerinde boğucu günler geri geliyor!İSTANBUL (İGFA) - Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan Arapça kökenli Türkçe sözcük olan Eyyam-ı Bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başına denk geliyor.

Geçen hafta nemden bunalan bir hava dalgasının etkisini hissettiren sıcaklar, 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yaklaşık bir hafta boyunca yeniden kendini hissettirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen haftalık hava tahmin raporuna göre, yer yer yaşanan yağışların ardından sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Eyyam-ı bahur etkisiyle hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi 35 ile 40, Ege Bölgesi 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri ise 35 ile 45 derece arasında olması bekleniyor.

İşte 2 Ağustos Çarşamba ile 3 ve 4 Ağustos tarihli hava tahmin raporu şöyle: