Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında balıkçıların kullandığı kancalı sahte maket yeme takılarak boğulmak üzere olan bir martı, Dalış Köyü görevlisi Burak Gürcan sayesinde kurtarılarak yeniden doğal ortamına salındı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç Dalış Köyü açıklarında uçamayan ve boğulmak üzere olan bir martı, Dalış Köyü’nde görevli Burak Gürcan’ın dikkati sayesinde kurtarılarak yeniden hayata döndü. Martının suyun içerisinde çırpınışlarını gören Gürcan, suya hemen atlayarak martıyı kıyıya çıkardı. Gürcan, martının misina ipine dolandığını ve at-çek (spin) balık avcılarının kullandığı kancalı sahte maket yeme yakalandığını fark etti. Martıya zarar vermeden misinayı ve sahte maketi martının gagasından çıkartan Gürcan, daha sonra martıyı yeniden doğaya saldı.

MİSİNA VE MAKET YEMLER ÖLÜMCÜL BİR TUZAK

Gömeç’in su altı güzelliklerini dünyaya tanıtmak ve dalış eğitimi vermek için görev yapan Gürcan, balık tutkunlarına seslenerek, “Lütfen, kopan misinalarınızı, sahte maketlerinizi denizde ve deniz kıyısında bırakmayın! Martı ve kediler için ölümcül bir tuzak olabiliyor. Son anda fark etmemiz sayesinde martı kurtuldu ve yeniden doğal ortamına kavuştu” dedi.