Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle birlikte Ali Dağı’nın zirvesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, “Bugün diktiğiniz bu fidanlar dünyaya iyilik olarak yansıyacaktır” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Yalçın, Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Malik Şahin, idareciler, veliler ve okul aile birliği üyeleriyle birlikte yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı’nın zirvesine geldi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerle yakından ilgilenen Başkan Yalçın, etkinlik öncesi sohbet etti.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Programda kısa bir açıklama yapan Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Malik Şahin, “Özellikle bu alanın, iş ve işleyişin gerçekleşmesinde desteğini bizden hiç esirgemeyen, aynı zamanda bizler gibi öğretmen olan Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“İNSANLIĞA NEFES OLACAK”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, konuşmasına öğrencilere çekirdekten yetiştirdikleri fidanlar nedeniyle teşekkür ederek, “Ali Dağı’nda her yıl 10 binin üzerinde ağaç dikiyoruz. Sizlerin bu iyiliğinizi Allah kabul etsin. Sizler yaşayacaksınız ancak bu fidanlar sizden fazla yaşayacak. Bunların anlamını, sadakayı cariye olduğu sizler iyi biliyorsunuz. Bu ağaçları sizler dikmiş olsanız da bu dünyaya iyilik olarak yansıyacak. Ağaçların ürettiği oksijen iyilik olarak insanlara nefes olacak.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere fidanları dikmeleri konusunda kısa bir bilgilendirilme yapıldı.

Ardından dualar edilerek hem öğrencilerin çekirdekten yetiştirdiği meyve, hem de belediye tarafından temin edilen çam fidanları Ali Dağı’nın güney zirvesinde toprakla buluşturuldu.