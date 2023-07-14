Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, kimsenin bilmediği yönleriyle moda dünyasında yeni bir rüzgâr estirmek için hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Güzelliği yanında podyumdaki zarafetiyle izleyenleri büyüleyen ünlü manken Dilara Kırmıt, eğitimini Bursa’da tamamladıktan Finlandiya’da moda eğitimi aldı.

Podyuma adını altın harflerle kazıyan Kırmıt, tasarımcı olarak anlaştığı Blackswan markası için 15 parçalık bir koleksiyon hazırlamak için çalışmalara başladı.

İlk hazırladığı koleksiyonun çok beğeni toplayacağından emin olduğu iddiası ile yola çıkan Dilara Kırmıt, “Bugüne kadar hep giydim ve sundum, şimdi giydireceğim. Moda dünyasında eğitim, bilgi ve becerimle Dilara Kırmıt modasının rüzgârını estireceğim” dedi.