Kitapçılarda yerini alan "Misafir Cümleler" iyi gelene yürekten meyletmenin serüvenidir bir nevi...İSTANBUL (İGFA) - Yazarın; "Ruhu vardır kelimelerin, bir zaman sonra üstlendikleri sorumlulukla vardıkları yere yerleşirler, köklenirler. Kelimeler sevdamız olur, özlemimiz ve kimi zaman da hüznümüz." diyerek çıktığı yolculukta, yeni kitabıyla buluşuyor okur.

Yazar Dilek Kelebek, 27 Mayıs 1982’de Konya’da doğdu. Çocukluğu Kıbrıs’ta geçti.İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olarak öğretmenliğe başladı. Bir süre sonra Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’da öğretmenlik mesleğini sürdürmekte olan Kelebek, P4C ve Masal Anlatıcılığı alanında çalışma ve eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İlk kitabı olan Dilek Tozu, bir şiir kitabı olarak yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanında yayımlanan; Vanilya Kokulu Kurabiyeler, Bahçede Misafir Var ve Oyuncakçıda Zaman kitaplarını kaleme aldı. Halen düzenli olarak çeşitli edebiyat ve eğitim dergilerinde yazıları yer almaya devam ediyor.

Denemeler olarak yayımlanan son kitabı "Misafir Cümleler" ile okura seslenirken, "Emanetim olan cümleler şayet bu kitabı okuyorsanız, bilin ki bu andan itibaren size emanetler. İnanıyorum, yüreğinizin en kuytusunda ait oldukları yeri bulup yerleşecekler." diyen Dilek Kelebek, "Misafir Cümleler"i kitapseverlerle buluşturdu.

"Misafir Cümleler" raflarda sizlerle buluşmayı bekliyor.