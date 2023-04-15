Erzincan’da duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzuru ve güvenli bir şekilde sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri için özellikle Ramazan ayında artan dilenci vakaları ile mücadele etmeye devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile zabıta il merkezinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik hummalı çalışma başlattı. Günün belirli saatlerinde çarşı merkezinde yapılan denetimler çerçevesinde dilenen şahıslar tek tek yakalanarak Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada haklarında idari işlemler yapılan şahısların vatandaşlardan topladığı paralara ise tutanak karşılığında el konuldu. Dilencilere yönelik başlatılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.