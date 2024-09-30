Kocaeli'de ilk kez düzenlenen Kariyer Günleri İstihdam Fuarı, geniş bir katılımla açılmıştı. Fuarda, Dilovası Belediyesi'nin istihdam standı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde düzenlenen Kariyer Günleri’nde, Dilovası Belediyesi İstihdam Servisi aracılığıyla ziyaretçilere iş fırsatları ve kariyer olanakları hakkında bilgi sağladı. Fuara katılan vatandaşlar, belediyenin sunduğu istihdam olanaklarına büyük ilgi gösterdi.

ÖMEROĞLU’NDAN İSTİHDAM VURGUSU

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, belediyenin istihdam standını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ömeroğlu yaptığı konuşmada, istihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini vurgulayarak, “İlçemiz, sanayi yatırımlarıyla hızla büyüyor ve gelişiyor. Genç nüfusumuzun bu gelişmeye entegre olması ve iş hayatına kazandırılması büyük önem taşıyor” dedi. Belediye olarak İŞKUR ve sanayi bölgeleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Ömeroğlu, nitelikli ve kalıcı istihdam sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

GENÇLERE KARİYER DESTEĞİ

Ömeroğlu ayrıca, Dilovası İMES OSB gibi sanayi kuruluşlarının bu tür fuarlarda yer almasının gençlerin kariyer planlarına büyük katkı sunduğunu belirterek, “Bu fuarlar sayesinde gençlerimiz sanayiyle daha yakından tanışıyor ve doğru kariyer yollarını çizebiliyorlar. İlçemizin işsizlik oranını düşürmek ve gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak adına bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

FUAR BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kariyer Günleri İstihdam Fuarı’na 84 firma katılarak stant açtı. Fuarda ziyaretçilere iş dünyası hakkında önemli bilgiler verilirken, gençler için çeşitli kariyer fırsatları sunuldu.