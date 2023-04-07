Dilovası Kaymakamlığı ile Dilovası Belediyesi “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla Dilovası’nda yaşayan yetim çocuklar ve yakınlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir’in organize ettiği iftar programında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile ilçe protokolü bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar programı öncesi Kubilay ve Şayir, iftara katılan çocuklar ile tek tek ilgilendiler.

Kur’an Tilaveti ile başlayan program, iftar ile devam etti.

Yemeğin ardından programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklar gülerse dünya güler. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Çocuklarımızın hayalleri ve ümitleriyle dolu bir dünya için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Sizinle aynı sofrada olmak tebessüme vesile olmak çok güzel bir duygu. Bizler, çocuklara değer veren hele hele sizin gibi yavrularımıza farklı değer veren, yetime sahip çıkan bir inancın mensuplarıyız. Biz Dilovası’nda hep birlikte kocaman bir aileyiz. Bu mübarek Ramazan ayı vesilesi ile sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra da yine hep birlikte olacağız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

“DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ ELİ DAİMA ÜZERİNİZDE OLACAKTIR”

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Bu güzel iftar programında çocuklarımızla gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yetimler ve öksüz kardeşlerimiz Allah’ın bizlere emanetleridir. Bizlerin üzerine düşen görev, onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin ve milletimizin şefkat ve merhamet eli daima siz değerli kardeşlerimin üzerinde olacaktır. Bizler sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz dağ gibiyiz. Kapımız da gönlümüz de daima sizlere açıktır” dedi.