Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak bağlantı yolunda şu ana dek 20 kirişin montajını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Yeni yol, köprü, alt geçit ve kavşak gibi fiziki yatırımlarla kent trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Son olarak Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı’nı tamamlayarak Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz hale getiren Büyükşehir, diğer ilçelerde de trafiğin tıkanan damarlarını yeni köprüler ve yollar ile açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak “Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım Projesi’nde” üretimi tamamlanan 60 öngerilmeli kirişin montajına başlandı. Kurulan launcher vinç sayesinde şu ana kadar 20 adet kirişin montajı tamamlandı.

HASTANEYE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Projenin hayata geçmesiyle Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Buna göre 935 metrelik 1x1 yol ve devamındaki 212 metre uzunluğundaki 6 açıklıklı 7 ayaklı köprü tamamlandığında hasta ve yakınları, İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak. İlçe köyleri ile birlikte Mimar Sinan ve Orhangazi mahallelerinde yaşayan vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak projede şu an yüzde 62 ilerleme kaydedildi.

Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım Projesi’nde 7 bin 235 metreküp beton, bin 230 metreküp öngerilmeli kiriş ve bin 412 ton nervüllü demir kullanılacak. 3 bin 400 ton PMT, bin 550 metreküp granüler alttemel, bin 650 ton binder ve bin 405 ton aşınma asfalt seriminin gerçekleşeceği iş kapsamında ayrıca 2 bin 800 metrekare parke, bin 450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.