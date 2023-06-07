Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları üç ayrı etapta sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ndeki önemli kentsel dönüşümlerinden biri, Dilovası ilçesinde devam ediyor. Dilovası Tavşancıl Mahallesinde 488,41 hektarlık rezerv yapı alanı olarak belirlendi.

Rezerv yapı alanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 3 ayrı etapta çalışma yapılıyor.

1. ETAPTA ACELE KAMULAŞTIRMA

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisini Dilovası Tavşancıl Mahallesinde gerçekleştiriyor. Kentsel Dönüşüm, 1. Etap kapsamında rezerv yapı alanı içerisinde yer alan ve 24,6 hektar büyüklüğündeki alanda bulunan taşınmazların kamulaştırılmasıyla başladı. Yaklaşık 200 milyon TL gibi bir bütçeyle 0 oran ile 1. etapta kamulaştırma çalışmaları tamamlandı.

1. Etap bölge uygulama alanı sınırı içerisinde 2. Etapta konut ve ticaret yapıları üretilecek. 1. Bölge 1. Etap’ta 651 konut, 12 dükkân, 2. Etap’ta 872 konut 10 dükkân olmak üzere toplamda bin 523 konut, 22 ticaret ünitesi yapılacak. 1. Etap 651 konut, 12 dükkân ve 1 adet cami inşaatları ile ‘’Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşinin” ihalesi yapıldı. İhale süresi 650 gün olarak belirlendi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak alanda çalışmalar başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ denetiminde devam eden inşaat sürecinde 1.etap içerisinde 5 adet bloğun temeli atıldı. Yakın zamanda katlar yükselmeye başlayacak.

3. ETAPTA KAMULAŞTIRMA 6 AYDA TAMAMLANDI

Proje kapsamında kalan 3. Etap'ta yer alan 11.5 hektarlık alanda kamulaştırma çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde yapıldı. Dilovası ilçesinde yaşayan vatandaşlara sağlıklı güvenli yapılarla birlikte sosyal alanlardan oluşan bir şehir oluşturmak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir, 3. Etap'ta yer alan 11.5 hektarlık alanın acele kamulaştırma işlemleri yaklaşık 250 milyon TL ile 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

2. ETAPTA ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Proje kapsamında 2. Etap’ta yer alan kamulaştırmaya konu olan 21.5 hektarlık rezerv alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde çalışmalar devam ediyor. 2. Etap kamulaştırma bütçesi onaylandı. Acele kamulaştırma işlemlerine devam ediliyor. Kamulaştırma çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması hedefleniyor.