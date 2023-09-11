Dilovası Belediyesi’nin ‘ücretsiz müzik eğitimleri’, bağlama kursları ile yeni döneme başlıyor.KOCAELİ (İGFA) -- Dilovası Belediyesi’nce gerçekleştirilen enstrüman kurslarına 7’den 77’ye her yaş grubundan Dilovalılar ilgi gösteriyor. Yeni dönemin ilk kursu olan ücretsiz bağlama kursları kayıtları başladı.

ÜCRETSİZ BAĞLAMA KURSLARI BAŞLADI

Kayıtları başlayan bağlama kurslarına katılacak 10 yaş ve üzeri vatandaşlara, eğitimler profesyonel müzik eğitmenleri tarafından verilecek. Üç ayrı branşta 110 öğrencinin eğitim aldığı müzik kurslarında yeni dönem bağlama kursları Ekim ayının ilk haftası yeniden start alacak. Ücretsiz bağlama kursuna katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını 1 Ekim’e kadar Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne ve Tavşancıl Ömer Halisdemir Yüzme Havuzu tesisine giderek yaptırabilecekler.

SAZIMIZ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ

Halk müziğinin yaygınlaştırılarak, kültürümüzün genç kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Belediyemizce yürütülen çeşitli enstrüman kurslarını yeni dönemde de başlatıyoruz. Türk Halk Müziği kültürümüze ve milli çalgılarımızdan olan bağlama kursuna vatandaşlarımızın yoğun talebi devam ediyor. Bağlama bizim kültürümüzün medeniyetimizin vazgeçilmez bir enstrümanı. Sazımızı, kültürümüzü genç kuşaklara ve bu kültürü öğrenmek isteyen halkımıza aktarabilme heyecanı içerisindeyiz. Hemşerilerimizin bağlama öğrenmelerine vesile olmaktan mutluyuz” diye konuştu.