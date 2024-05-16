Dilovası Belediyesi Temizlik işleri ekipleri tarafından cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi Bahar Temizliği çalışmaları kapsamında başlatmış olduğu yol yıkama ve temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İlçe genelinde koordineli olarak başlatmış olduğu bahar temizliği çalışmaları kapsamında ana arterlerde tazyikli su ile yıkanmaya başladı

Yıkamanın yapıldığı cadde ve sokaklarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından biriken çamur ve çöpleri şehir dışına taşınırken, söz konusu çalışmada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde ilerledi.

DAHA TEMİZ BİR DİLOVASI İÇİN

Havaların ısınması ile birlikte daha Temiz bir Dilovası için start verilen çalışmaların düzenli ve programlı bir şekilde tüm ilçe genelinde devam edecektir.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DAHA FAZLA ÖNEM VERİYORUZ

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Belediyesi olarak rutin olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarına önem veriyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının yıkanmasına kadar hassasiyetle önemsiyoruz dedi.