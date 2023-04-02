Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; iftar sonrası çocuklar için etkinlikler düzenliyor.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi; çocukların Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler yaparak eğlenceli zaman geçirmeleri için organizasyonlar gerçekleştiriyor. İftar sonrası etkinlikleri her mahallede gerçekleştirilecek.

İlk etkinlik Köseler TOKİ okul bahçesinde gerçekleşti.

Programda; Dilovalı çocuklar düzenlenen Hacivat - Karagöz, Sihirbaz Gösterileri, Geleneksel Yarışmalar ve Palyaço gösterileriyle gönüllerince eğleniyor.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN ÇOCUKLARA DAVET

Çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktiviteler eşliğinde özel bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı da Ramazan coşkusuna ortak etmek istedik. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Ramazan sevincini, mutluluğunu tüm komşularımızla ve çocuklarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Onların güzel bir Ramazan geçirmesi, Ramazan’ın neşesini, mutluluğunu hissetmesi adına da bu şenliklerimizi düzenliyoruz. Başlattığımız Ramazan ayı etkinliklerimiz Köseler Mahallemizin ardından diğer mahallelerimizde de gerçekleşecek. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyorum. Mübarek Ramazan ayını inşallah çok güzel bir şekilde uğurlayacağız” dedi.