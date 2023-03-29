Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in organize ettiği ilk iftar programı ilçede ki Gaziler ve Şehit Aileleri ile gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Güllüova Restaurant’ta icra edilen iftar programına; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Kamu Kurum Müdürleri, Gaziler ve Şehit Aileleri katıldı.

İftar yemeği öncesi Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, masaları tek tek gezerek konuklarıyla yakından ilgilenerek sohbet ettiler.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ederek hayırlara ve güzelliklere vesile olması dileklerinde bulundu.

Bu yıl Ramazanı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden dolayı hüzünlü karşıladıklarını ifade eden Başkan Şayir, “Depremin ardından gittiğimiz bölgede birçok olaya tanıklık ettik. Birçok duyguyu aynı anda hep beraber yaşadık. Bu büyük depremin ardından çok güzel bir dayanışma örneği sergiledik. Devletimiz tüm kademeleri ile ordaydı. Bizde oradaydık ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bizim insanımızın en büyük özelliklerinden birisi de dayanışmadır. Depremde yardımlaşmayı, dayanışmayı en üst düzeyde sergiledik. Bu özelliklerimizi yaşattığımız müddetçe zor zamanların hep üstesinden geliriz inşallah” diye konuştu.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay da, yaşanan depremler ardından Dilovası halkının tek yürek olduğuna vurgu yaparak, yardımlarından dolayı tüm Dilovalı hemşerilerime, Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve ekibine çok teşekkür etti.