Dilovası Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelikleri oylamayla belirlendi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı; Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan toplantı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayının tüm islam alemine hayırlı olmasını diledi. Konuşmasına devam eden Başkan Şayir “Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Dilovası’ndan 79 yardım tırını deprem bölgesine ulaştırarak, afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Şayir, "Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin yaptığı yardım çalışmaları dışında yine sanayicilerimizin deprem bölgesine gönderdikleri çok sayıda yardım tırını da unutmuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ramazan ayında da bölgedeki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamaya özen gösteriyoruz. Dulkadiroğlu ilçesi’nde kurduğumuz 2 iftar çadırı ile vatandaşlarımızın iftar ve sahur ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Ayrıca; Çocuklarımız için oyun alanları kurarak onların zor gününde onları yalnız bırakmadığımızı göstermek istedik” diye konuştu.