Şehrimizde halk sağlığını korumak amacıyla, belediye ekipleri sivrisinek, kara sinek ve larvalara karşı kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Çalışmalar, özellikle yaz aylarında artan sinek popülasyonunun önüne geçmek ve hastalık riskini azaltmak amacıyla yürütülüyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilaçlama çalışmalarının belirli bir program dahilinde mahalle mahalle devam ettiğini belirtti.

Başkan Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimizdir. İlaçlama sırasında kullanılan maddeler insan sağlığına zarar vermeyen ve çevre dostu maddelerdir" dedi.

Başkan Ömeroğlu, vatandaşlardan su birikintilerinin sinek üremesi için uygun ortam oluşturduğuna dikkat çeken Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızdan bahçelerinde ve çevrelerinde su birikintisi oluşmasını engellemelerini rica ediyoruz" dedi.

İlaçlama çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi almak ve mahallelerindeki ilaçlama takvimini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız belediye çağrı merkezini arayabilirler.