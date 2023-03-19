Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dilovası Hastane Yolu inşaatında viyadük köprüsünün ayaklarının yapımına başlandı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi bağlantı yolu ikmal yapımı kapsamında 212 metre uzunlukta 6 açıklıklı viyadüğün kenar ayak donatı ve temel kazı imalatları yapılıyor.

Hızla ilerleyen yol; İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik yol, vadi üzerinden viyadük köprüsüyle geçilerek Dilovası Devlet Hastanesi’ne bağlanacak.

İlçe merkeziyle Dilovası Devlet Hastanesi arasındaki ulaşıma güven ve konfor getirecek proje kapsamında 935 metrelik yol üzerinde 212 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı köprü inşa ediliyor. Eynerce dere yatağı üzerinden geçecek viyadük sayesinde Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım kolaylaşacak, konforlu ve daha güvenli ulaşım sağlanacak.

275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak Dilovası Hastane bağlantı yolu ikmal yapımı işi kapsamında; 23 bin 700 metreküp kazı, 27 bin metreküp dolgu yapılırken, 7 bin 235 metreküp beton, 1.230 metreküp öngerilmeli kiriş, 1.412 ton nervüllü demir kullanılacak. 3 bin 400 ton pmt, 1.550 metreküp granüler alttemel, 1.650 ton binder, 1.405 ton aşınma asfalt, 2 bin 800 metrekare parke, 1.450 metre bordür yapılacak.