Dilovası Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte, hayvan haklarının korunması ve bu konuda farkındalık yaratılması ana tema oldu.

Katılımcılar, hayvan bakım merkezini gezerek rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi edindi. Özellikle öğrencilere, hayvanların sağlıklı koşullarda bakılması gerektiği ve hayvan haklarına saygı gösterilmesi konusunda bilinçlendirici bilgiler verildi.

ÖMEROĞLU: "HAYVAN HAKLARI TOPLUMSAL SORUMLULUKTUR"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı konuşmada hayvan haklarının korunmasının önemine dikkat çekti. Ömeroğlu, sözlerinde şu vurguyu yaptı: "Hayvan dostlarımızın yaşam haklarına saygı duymak, onları korumak ve sağlıklı koşullarda yaşamalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bizler, belediye olarak yalnızca insanlara değil, doğada yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyoruz. Dilovası’nda hayvan haklarının korunması için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz. Bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizde hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor, onları güvenli bir ortamda rehabilite ediyoruz. Gelecek nesillerin de bu bilinçle yetişmesi bizim en büyük hedefimizdir. Hayvan sevgisi ve onlara duyduğumuz saygı, bir toplumun medeniyet ölçüsüdür.” dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba da etkinlikte bir konuşma yaptı. Soba, çevre ve hayvan sevgisinin birbirini tamamladığını belirtti:

"Hayvan dostlarımıza sahip çıkmak, çevremizi ve doğamızı korumakla başlar." Soba, bu bilinçle hayvan hakları ve çevre duyarlılığı konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, hayvan sevgisinin insan yaşamındaki değerine dikkat çekti. Kubilay, hayvanlara karşı duyarlılığın bireylerin gelişimine katkı sunduğunu ve toplum üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurguladı.